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Сунак: Следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Британии

Сунак: Следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Британии Западные страны сталкиваются с растущими угрозами со стороны авторитарных государств, следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Великобритании.
Другие страны
13 мая 2024 г. 04:55
Сунак: Следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Британии

Западные страны сталкиваются с растущими угрозами со стороны авторитарных государств, следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Великобритании.

Как передает Report, об этом говорится в оказавшейся в распоряжении газеты Times речи британского премьер-министра Риши Сунака, с которым он планирует выступить 13 мая в лондонском аналитическом центре Policy Exchange.

Сунак считает, что следующие несколько лет будут одними из наиболее опасных и в то же время трансформационных в истории Великобритании.

"Ось авторитарных государств в лице Ирана, Китая, КНДР и РФ бросает вызов западным странам. Великобритания стоит на распутье, так как в течение следующих нескольких лет почти все аспекты британской жизни, от демократии до экономики и от социума до вопросов войны и мира, претерпят существенные изменения", - приводит издание выдержки из речи премьера.

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Версия на азербайджанском языке Rişi Sunak: Qarşıdakı beş il Britaniya tarixində ən təhlükəli illər olacaq

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