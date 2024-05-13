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Первая женщина-президент Северной Македонии спровоцировала дипломатический скандал с Грецией

Первая женщина-президент Северной Македонии спровоцировала дипломатический скандал с Грецией Гордана Сильяновска-Давкова, которая 12 мая была приведена к присяге в качестве первой женщины-президента Северной Македонии, спровоцировала дипломатический скандал с соседней Грецией.
Другие страны
13 мая 2024 г. 00:49
Первая женщина-президент Северной Македонии спровоцировала дипломатический скандал с Грецией

Гордана Сильяновска-Давкова, которая 12 мая была приведена к присяге в качестве первой женщины-президента Северной Македонии, спровоцировала дипломатический скандал с соседней Грецией.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, на церемонии в парламенте страны Сильяновска-Давкова назвала свою страну "Македонией", а не конституционным названием "Северная Македония".

Большую часть своего выступления новоизбранный президент посвятила женщинам и их роли в обществе, пообещав "феминизировать" и "европеизировать" страну.

"С помощью нас, женщин, вы, мужчины-политики, тоже изменитесь, и Македония станет достойным местом для жизни", - сказала Сильяновска-Давкова.

Это заставило посла Греции Софию Филиппиду покинуть церемонию инаугурации.

Позднее Министерство иностранных дел Греции выступило с заявлением, в котором говорится, что действия нового президента нарушают соглашение между двумя странами и ставят под угрозу как двусторонние отношения, так и перспективы вступления Северной Македонии в Европейский союз.

Использование формулировки "Македония" вызывает бурную реакцию Греции, обвиняющей своего северного соседа в присвоении греческого названия и истории древнегреческого царства Македония. Десятилетний спор был разрешен в 2018 году, когда обе стороны подписали соглашение и приняли конституционное название "Северная Македония".

После этого Греция сняла свои возражения против вступления Северной Македонии в НАТО и подачи заявки на членство в ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Makedoniyanın ilk qadın prezidenti Yunanıstanla diplomatik mübahisəyə səbəb olub

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