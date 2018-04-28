В Мали при террористических атаках погибли сорок человек

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 40 человек из племен туарегов погибли в Мали в результате двух атак предполагаемых джихадистов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на губернатора района Менака Даоуду Майга (Daouda Maiga).

По данным агентства, атаки произошли в регионе Менака.

Губернатор региона Даоуда Майга заявил, что нападения совершены на отдаленные деревни в пустыне в четверг и пятницу.