 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Малайзии задержаны 17 подозреваемых в подготовке терактов

    Правительство разработало и направило на рассмотрение парламента антитеррористический законопроект

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/  Правоохранительные органы Малайзии задержали 17 человек, подозреваемых в подготовке террористических актов в стране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом  заявил шеф полиции Халид Абу Бакар.

    По его словам, в числе задержанных "двое мужчин, которые не так давно вернулись из Сирии". Абу Бакар также подчеркнул, что правоохранительные органы "не позволят превратить Малайзию в транзитный пункт для террористов".

    Отметим, правительство разработало и направило на рассмотрение парламента антитеррористический законопроект.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi