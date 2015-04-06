В Малайзии задержаны 17 подозреваемых в подготовке терактов

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Малайзии задержали 17 человек, подозреваемых в подготовке террористических актов в стране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил шеф полиции Халид Абу Бакар.

По его словам, в числе задержанных "двое мужчин, которые не так давно вернулись из Сирии". Абу Бакар также подчеркнул, что правоохранительные органы "не позволят превратить Малайзию в транзитный пункт для террористов".

Отметим, правительство разработало и направило на рассмотрение парламента антитеррористический законопроект.