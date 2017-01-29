В Малайзии нашли почти всех пассажиров затонувшего судна с туристами

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Спасатели нашли почти всех пассажиров затонувшего у берегов Малайзии судна с китайскими туристами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на генконсульство Китая.

Как ранее сообщалось, судно с 31 человеком на борту, среди них 28 туристов из КНР, пропало в малайзийских водах. По данным агентства Синьхуа, связь с судном, которое направлялось из административного центра штата Сабах города Кота-Кинабалу к острову Менгалум, пропала 28 января. Ранее спасателям удалось найти двух человек.

Синьхуа не уточняет, сколько человек были обнаружены, но отмечает, что спасателям удалось найти практически всех, поисковые работы продолжаются.