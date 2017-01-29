В Малайзии нашли почти всех пассажиров затонувшего судна с туристами

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Спасатели нашли почти всех пассажиров затонувшего у берегов Малайзии судна с китайскими туристами.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на генконсульство Китая.
Как ранее сообщалось, судно с 31 человеком на борту, среди них 28 туристов из КНР, пропало в малайзийских водах. По данным агентства Синьхуа, связь с судном, которое направлялось из административного центра штата Сабах города Кота-Кинабалу к острову Менгалум, пропала 28 января. Ранее спасателям удалось найти двух человек.
Синьхуа не уточняет, сколько человек были обнаружены, но отмечает, что спасателям удалось найти практически всех, поисковые работы продолжаются.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook