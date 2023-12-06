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В Малайзии арестовали мужчину из-за призыва установить дипотношения с Израилем

В Малайзии арестовали мужчину из-за призыва установить дипотношения с Израилем Полиция Малайзии арестовала 36-летнего мужчину после его высказываний о том, что королевство должно установить дипломатические отношения с Израилем.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 18:38
В Малайзии арестовали мужчину из-за призыва установить дипотношения с Израилем

Полиция Малайзии арестовала 36-летнего мужчину после его высказываний о том, что королевство должно установить дипломатические отношения с Израилем.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил директор департамента уголовных расследований полиции Малайзии Мохамад Шухайли Мохамад Заин.

"Данное высказывание было сделано во время интервью с израильским инфлюенсером Хананьей Нафтали, которое было загружено на TikTok", - заявил он.

По его словам, мужчину заключили под стражу в среду сроком на три дня, в его отношении ведется расследование в соответствии с законом о подстрекательстве к мятежу.

По информации агентства, шестиминутное видео с мужчиной, назвавшимся малазийцем, распространилось в социальных сетях на прошлой неделе и вызвало возмущение среди его соотечественников, которые заявили, что взгляды мужчины не отражают мнения других жителей страны.

Малайзия не имеет дипломатических отношений с Израилем. Азиатская страна, большинство населения которой составляют мусульмане, критикует действия Израиля в конфликте в секторе Газа.

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