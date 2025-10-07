В Мадриде рухнуло здание, есть пострадавший
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 16:18
В центре Мадрида рухнуло здание, один человек пострадал.
Как передает Report, об этом сообщила газета El País со ссылкой на Национальную полицию.
"По меньшей мере четыре человека оказались заблокированы, один получил серьезные травмы и доставлен на машине скорой помощи", - сообщили в полиции.
Здание ремонтировалось под четырехзвездочный отель. По словам одного рабочего, внутри могло находиться до 40 человек.
