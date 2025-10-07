İspaniya paytaxtında bina uçub, səkkiz nəfər yaralanıb
- 07 oktyabr, 2025
- 17:07
İspaniyanın paytaxtı Madridin mərkəzində binanın uçması nəticəsində səkkiz nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya KİV-i məlumat yayıb.
Onlardan dördü yüngül xəsarətlər alıblar.
Qeyd olunur ki, altımərtəbəli binada tikinti işləri aparılırmış.
