    İspaniya paytaxtında bina uçub, səkkiz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 17:07
    İspaniya paytaxtında bina uçub, səkkiz nəfər yaralanıb

    İspaniyanın paytaxtı Madridin mərkəzində binanın uçması nəticəsində səkkiz nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya KİV-i məlumat yayıb.

    Onlardan dördü yüngül xəsarətlər alıblar.

    Qeyd olunur ki, altımərtəbəli binada tikinti işləri aparılırmış.

    Madrid İspaniya
    В Мадриде рухнуло здание, пострадали восемь человек - ОБНОВЛЕНО
    Building partly collapses in central Madrid, injuring 3

