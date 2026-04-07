В Мадагаскаре вводится чрезвычайное положение в сфере энергетики

Правительство Мадагаскара приняло решение ввести чрезвычайное положение в области энергетики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное малагасийское телевидение со ссылкой на правительственное распоряжение.

Отмечается, что режим ЧС вводится на 15 суток в связи с серьезными проблемами в подаче электроэнергии и с длительными перебоями в энергоснабжении. Также принимаются шаги по нормализации ситуации со снабжением различных районов страны нефтепродуктами, особенно на острове Нуси-Бе - в главном туристическом центре страны.