Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Мадагаскаре вводится чрезвычайное положение в сфере энергетики

    • 07 апреля, 2026
    • 22:29
    В Мадагаскаре вводится чрезвычайное положение в сфере энергетики

    Правительство Мадагаскара приняло решение ввести чрезвычайное положение в области энергетики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщило Национальное малагасийское телевидение со ссылкой на правительственное распоряжение.

    Отмечается, что режим ЧС вводится на 15 суток в связи с серьезными проблемами в подаче электроэнергии и с длительными перебоями в энергоснабжении. Также принимаются шаги по нормализации ситуации со снабжением различных районов страны нефтепродуктами, особенно на острове Нуси-Бе - в главном туристическом центре страны.

    Мадагаскар Режим чрезвычайного положения в энергетике Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Madaqaskarda fövqəladə vəziyyət tətbiq edilib
    Madagascar declares state of emergency over energy situation due to Iran war

