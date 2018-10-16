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    В Мьянме три человека погибли в результате столкновения двух истребителей

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в результате крушения двух истребителей в центральной части Мьянмы, передает Report со ссылкой на "Синьхуа".

    Согласно данным ВВС республики, инцидент произошел в регионе Магуэ. Во время полета один из истребителей после аварийной ситуации задел крылом другой самолет.

    В результате инцидента погибли два пилота. Еще одной жертвой стала девушка, на которую обрушились обломки истребителей.

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