В Мьянме три человека погибли в результате столкновения двух истребителей

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в результате крушения двух истребителей в центральной части Мьянмы, передает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Согласно данным ВВС республики, инцидент произошел в регионе Магуэ. Во время полета один из истребителей после аварийной ситуации задел крылом другой самолет.

В результате инцидента погибли два пилота. Еще одной жертвой стала девушка, на которую обрушились обломки истребителей.