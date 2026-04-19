    Другие страны
    • 19 апреля, 2026
    • 14:18
    В Лондоне неизвестные пытались поджечь синагогу

    На северо-западе Лондона была совершена попытка поджога синагоги Kenton United.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщили в Фонде общественной безопасности (CST).

    Отмечается, что к месту происшествия были привлечены полиция и пожарные расчеты. Район Хэрроу, где зафиксирован инцидент, оцеплен.

    "Внутреннее помещение получило незначительные повреждения от задымления, но никто не пострадал и существенного структурного ущерба нанесено не было", - следует из заявления.

    По данным телеканала, это третий подобный случай на почве антисемитизма за последние дни. Главный раввин еврейской общины Лондона Эфраим Мирвис отметил, что нападения на почве антисемитизма в последнее время участились.

    "Этот случай произошел вслед за поджогом объекта еврейской общины в Финчли в среду и попыткой нападения на здание организации Jewish Futures в Хендоне в пятницу вечером", - отметил он.

    По фактам ведется расследование.

    Лондон Поджог синагоги
    Londonda naməlum şəxslər sinaqoqu yandırmağa cəhd ediblər
    London synagogue targeted in arson attack

