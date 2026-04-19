В Лондоне неизвестные пытались поджечь синагогу

На северо-западе Лондона была совершена попытка поджога синагоги Kenton United.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщили в Фонде общественной безопасности (CST).

Отмечается, что к месту происшествия были привлечены полиция и пожарные расчеты. Район Хэрроу, где зафиксирован инцидент, оцеплен.

"Внутреннее помещение получило незначительные повреждения от задымления, но никто не пострадал и существенного структурного ущерба нанесено не было", - следует из заявления.

По данным телеканала, это третий подобный случай на почве антисемитизма за последние дни. Главный раввин еврейской общины Лондона Эфраим Мирвис отметил, что нападения на почве антисемитизма в последнее время участились.

"Этот случай произошел вслед за поджогом объекта еврейской общины в Финчли в среду и попыткой нападения на здание организации Jewish Futures в Хендоне в пятницу вечером", - отметил он.

По фактам ведется расследование.