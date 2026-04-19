    Londonda naməlum şəxslər sinaqoqu yandırmağa cəhd ediblər

    • 19 aprel, 2026
    • 15:37
    Londonda naməlum şəxslər sinaqoqu yandırmağa cəhd ediblər

    Londonun şimal-qərbində "Kenton United" sinaqoqunu yandırmağa cəhd ediblər.

    "Report"un "Sky News"a istinadən xəbərinə görə, bu barədə İctimai Təhlükəsizlik Fondundan bildirilib.

    Qeyd olunub ki, hadisə yerinə polis və yanğınsöndürmə briqadaları cəlb edilib. İnsidentin qeydə alındığı Harrou rayonu mühasirəyə alınıb.

    "Daxili məkana tüstülənmədən cüzi ziyan dəyib, lakin heç kim xəsarət almayıb", - deyə bəyanatda bildirilib.

    Telekanalın məlumatına görə, bu, son günlər antisemitizm zəminində baş verən üçüncü belə haldır. London yəhudi icmasının baş ravvini Efraim Mirvis qeyd edib ki, son vaxtlar antisemitizm zəminində hücumlar çoxalıb.

    "Bu hadisə çərşənbə günü Finçlidə yəhudi icması obyektinin yandırılmasından və cümə günü axşam Hendonda "Jewish Futures" təşkilatının binasına hücum cəhdindən sonra baş verib", - o qeyd edib.

    Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

    London Sinaqoqa hücum
    В Лондоне неизвестные пытались поджечь синагогу
    London synagogue targeted in arson attack

    20:40

