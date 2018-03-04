В Лондоне произошел взрыв

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в северо-восточной части Лондона. По предварительным данным, инцидент не связан с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье в Twitter столичная полиция.

"Офицеры полиции вместе с оперативными службами в настоящий момент находятся на месте происшествия на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд-Хилл после поступивших сообщений о взрыве. Причины его неизвестны, но в данный момент не трактуются как связанные с терроризмом", - отмечается в сообщении Скотленд-Ярда.