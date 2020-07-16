В Лондоне обвинили Москву в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Связанные с Россией хакеры пытались похитить в Великобритании, США и Канаде данные о разработке вакцины

Связанные с Россией хакеры пытались похитить в Великобритании, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Центре кибербезопасности Соединенного Королевства.

"Национальный центр кибербезопасости Великобритании и Управление по обеспечению безопасности коммуникаций Канады расценивают APT29 (также известную как Dukes и Cozy Bear) как занимающуюся кибершпионажем группу, почти наверняка являющуюся частью российских разведструктур. Агентство по национальной безопасности США согласно с такой оценкой… В течение 2020 года APT29 атаковала различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединенном Королевстве", - говорится в заявлении Центра.

Хакерская группа использовала вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail для атаки на организации по всему миру.