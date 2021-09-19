В Ливии столкнулись два вертолета, есть погибшие

Два вертолета Ливийской национальной армии (ЛНА) потерпели крушение в воскресенье в районе города Бенгази в 1 000 км восточнее Триполи.

Два вертолета Ливийской национальной армии (ЛНА) потерпели крушение в воскресенье в районе города Бенгази в 1 000 км восточнее Триполи.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в командовании силами фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Два вертолета ливийских ВВС столкнулись к юго-западу от Бенгази в районе авиабазы Бенина во время военных учений, - сказал собеседник агентства. - В результате крушения погибли два пилота одной из машин, в том числе бригадный генерал Бузид аль-Бараси".

По его словам, экипаж второго вертолета выжил. Начато расследование случившегося.