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    В Ливии разбился военный вертолет, пять человек погибли

    Среди погибших - высокопоставленный ливийский офицер полковник Идрис Юнус Дрисси

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в результате крушения военного вертолета на востоке Ливии в районе города Тобрук. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, всего на борту машины находились семь человек, двоим удалось выжить.

    Вертолет направлялся из Рас-Лануфа в Тобрук и упал на подлете к военной базе. 

    Среди погибших - высокопоставленный ливийский офицер полковник Идрис Юнус Дрисси, возглавлявший Управление Верховного главнокомандующего ливийских ВС, его супруга и сын, а также двое сопровождавших их лиц.

    Причины крушения вертолета выясняются.

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