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    В Либерии начались испытания лекарства от Эболы

    Первые результаты тестов ожидаются в ближайшие месяцы

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Монровии (Либерия) на пациентах-добровольцах начались клинические испытания антивирусного медицинского средства Brincidofovir от лихорадки Эбола. Как отмечает Report, об этом передает BBC-Россия.

    Препарат тестировался в медицинском центре международной неправительственной организации "Врачи без границ".

    Специалисты Оксфордского университета, руководящие проектом создания лекарства от Эболы, сообщают, что первые результаты тестов ожидаются в ближайшие месяцы.

    В декабре в Гвинее началось тестирование схожего препарата - Favipiravir.

    Напомним, что по данным ВОЗ, количество умерших от лихорадки Эбола достигло 8 тыс. 153 человек. 

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