В Латвии государственные сайты подверглись DDoS-атаке

Латвийские государственные интернет-ресурсы сегодня подверглись масштабной DDoS-атаке.

Как передает Report, об этом сообщил Латвийский государственный центр радио и телевидения.

В течение часа или полутора часов были недоступны сайты службы государственных доходов vid.gov.lv, правительства, министерств, муниципалитетов и других госучреждений. Также был недоступен сервис электронной подписи "eParaksts.lv".

Центр радио и телевидения расследует случившееся. По его данным, DDoS-атака на госресурсы продолжается.