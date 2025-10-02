В Латвии государственные сайты подверглись DDoS-атаке
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 14:35
Латвийские государственные интернет-ресурсы сегодня подверглись масштабной DDoS-атаке.
Как передает Report, об этом сообщил Латвийский государственный центр радио и телевидения.
В течение часа или полутора часов были недоступны сайты службы государственных доходов vid.gov.lv, правительства, министерств, муниципалитетов и других госучреждений. Также был недоступен сервис электронной подписи "eParaksts.lv".
Центр радио и телевидения расследует случившееся. По его данным, DDoS-атака на госресурсы продолжается.
Последние новости
14:35
В Латвии государственные сайты подверглись DDoS-атакеДругие страны
14:33
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе и "Маршрут Трампа"Другие страны
14:28
Вице-президент: Для АБР цифровая инфраструктура станет важным направлением поддержки Азербайджана - ИНТЕРВЬЮФинансы
14:25
Иран осудил удары армии Израиля на флотилию "Сумуд"Другие страны
14:24
Азербайджан и IRENA обсудили развитие двустороннего сотрудничестваЭнергетика
14:23
Стармер возвращается в Великобританию из-за теракта в МанчестереДругие страны
14:21
Четыре человека ранены при нападении на синагогу в МанчестереДругие страны
14:18
Во Франции активисты заблокировали дорогу к нефтебазе ЛонгвикДругие страны
14:04