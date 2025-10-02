Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    В Латвии государственные сайты подверглись DDoS-атаке

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 14:35
    В Латвии государственные сайты подверглись DDoS-атаке

    Латвийские государственные интернет-ресурсы сегодня подверглись масштабной DDoS-атаке.

    Как передает Report, об этом сообщил Латвийский государственный центр радио и телевидения.

    В течение часа или полутора часов были недоступны сайты службы государственных доходов vid.gov.lv, правительства, министерств, муниципалитетов и других госучреждений. Также был недоступен сервис электронной подписи "eParaksts.lv".

    Центр радио и телевидения расследует случившееся. По его данным, DDoS-атака на госресурсы продолжается.

    Латвия DDoS-атаки госучреждения

    Последние новости

    14:35

    В Латвии государственные сайты подверглись DDoS-атаке

    Другие страны
    14:33

    Пашинян и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе и "Маршрут Трампа"

    Другие страны
    14:28

    Вице-президент: Для АБР цифровая инфраструктура станет важным направлением поддержки Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    14:25

    Иран осудил удары армии Израиля на флотилию "Сумуд"

    Другие страны
    14:24

    Азербайджан и IRENA обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Энергетика
    14:23

    Стармер возвращается в Великобританию из-за теракта в Манчестере

    Другие страны
    14:21

    Четыре человека ранены при нападении на синагогу в Манчестере

    Другие страны
    14:18

    Во Франции активисты заблокировали дорогу к нефтебазе Лонгвик

    Другие страны
    14:04

    Саммит ЕПС: Европа едина в своем мнении - Россия источник угрозы для всех стран континента

    Другие страны
    Лента новостей