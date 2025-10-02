İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Latviyada dövlət saytları DDoS hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 15:11
    Latviyada dövlət saytları DDoS hücumuna məruz qalıb

    Latviyanın dövlət internet resursları bu gün genişmiqyaslı DDoS hücumuna məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Latviya Dövlət Radio və Televiziya Mərkəzi məlumat yayıb.

    Dövlət Gəlirləri Xidmətinin vid.gov.lv, hökumət, nazirliklər, bələdiyyələr və digər dövlət qurumlarının saytlarına bir saat və ya saat yarım ərzində giriş mümkün olmayıb. Həmçinin "eParaksts.lv" elektron imza xidməti də əlçatmaz olub.

    Radio və Televiziya Mərkəzi insidenti araşdırır. Məlumata görə, dövlət resurslarına DDoS hücumu davam edir.

    Latviya haker
    В Латвии государственные сайты подверглись DDoS-атаке
    Latvia hit by large-scale DDoS attack on government websites

    Son xəbərlər

    15:43

    Azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji sahəsi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Energetika
    15:41

    III MDB Oyunları: Sinxron proqramda finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşib

    Digər
    15:38
    Video

    Mançesterdə sinaqoqa hücum nəticəsində iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:36
    Rəy

    "Sumud"un Qəzzaya yardımı – Qretanın zolağa səfəri, HƏMAS-a dəstəyi - ŞƏRH

    Analitika
    15:35

    Ştefani Ştalmayster: "Dünya Bankı Bakı Limanının maliyyələşdirmə detallarını razılaşdırır" – EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    15:28
    Foto

    İlham Əliyevin Kopenhagendə İtaliya Nazirlər Şurasının Sədri ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    15:25

    AQTA sədri Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    Digər
    15:20

    "Qaradağ" GES-də istehsal olunan elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    15:20

    Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri diplomatik münasibətlərin 30 illiyi ilə bağlı bir-birini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti