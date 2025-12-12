ƏSF kollektivi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Fəxri xiyabanı ziyarət edib
Maliyyə
- 12 dekabr, 2025
- 17:26
Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun (ƏSF) kollektivi 12 dekabr – Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə Fəxri xiyabanı ziyarət edib.
Ziyarət zamanı Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə gül dəstələri qoyulub, dahi dövlət xadiminin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.
