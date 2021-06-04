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В Кыргызыстане заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном

В Кыргызыстане заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном Ситуация на границе Кыргызыстана и Таджикистана вновь обострилась.
Другие страны
4 июня 2021 г. 09:49
В Кыргызыстане заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном

Ситуация на границе Кыргызыстана и Таджикистана вновь обострилась.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы.

"Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, 4.06.2021 г. около 03.00 ночи начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом в глубь территории Кыргызской Республики до тысячи метров", — заявил собеседник агентства.

По его словам, " обстановка на границе остается напряженной, таджикская сторона оставила контейнер на неописанном участке государственной границы в этой местности и отошла от него на шестьсот метров". Кроме того, по информации пресс-службы," со стороны Таджикистана "наблюдается скопление военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике".

Бишкек также обвинил Душанбе в нарушении достигнутых ранее договоренностей по деэскалации.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan says situation on Tajik border aggravated

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