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В Кыргызстане призывали граждан экономить электроэнергию

В Кыргызстане призывали граждан экономить электроэнергию В Кыргызстана граждан предупредили о возможных сбоях в подаче электричества из-за наступивших в республике аномальных холодов, призвав экономить электроэнергию.
Другие страны
14 января 2023 г. 12:58

В Кыргызстана граждан предупредили о возможных сбоях в подаче электричества из-за наступивших в республике аномальных холодов, призвав экономить электроэнергию.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"В связи с резким увеличением потребления электроэнергии происходит нагрузка на электросети и оборудование, особенно в часы максимума. В связи с этим для сохранения оборудования от перегрева и предотвращения его выхода из строя возможны кратковременные сбои в подаче электроэнергии", - говорится в сообщении ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана" (НЭСК).

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