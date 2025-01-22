В Кыргызстане предложили перенести столицу

На заседании Парламента Кыргызстана депутат Бакытбек Марипов предложил перенести столицу в другое место и разместить там кабинет министров.

На заседании парламента Кыргызстана депутат Бакытбек Марипов предложил перенести столицу в другое место и разместить там кабинет министров.

Как передает Report со ссылкой на 24.kg, по мнению депутата, таким образом удастся решить проблему смога и пробок.

"В Иссык-Кульской области строится город Асман. На это привлекается 10 млрд долларов инвестиций. А на перенос железной дороги из Бишкека требуется 550 млн долларов. А вместе со строительством объездной дороги, то более 1 млрд долларов", - сказал депутат.

Марипов считает, что перенос кабмина из Бишкека позволит решить проблему с движением транспорта.