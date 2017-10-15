В Кыргызстане начались выборы президента

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в 8.00 (06.00 по бакинскому времени-ред.) начались выборы президента Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, государственная регистрационная служба сообщила, что проголосовать смогут 3 миллиона 25 тысяч 768 человек.

Из них 2 миллиона 908 тысяч 453 находятся в республике, 98 тысяч 735 кыргызстанцев проголосуют на дополнительных участках, а 18 тысяч 580 — за пределами страны.

На пост главы государства претендуют 11 человек.Для наблюдения за ходом голосования в республику прибыли наблюдатели от международных организаций.

За общественным порядком и безопасностью следят 9 384 сотрудника милиции.