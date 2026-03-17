Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Кувейте задержано 16 человек, связанных с группировкой "Хезболлах"

    Другие страны
    • 17 марта, 2026
    • 13:05
    В Кувейте задержано 16 человек, связанных с группировкой Хезболлах

    В Кувейте задержали 16 человек, связанных с радикальной группировкой "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

    Сообщается, что среди задержанных 14 человек являются гражданами Кувейта, еще двое - граждане Ливана.

    У задержанных изъято оружие, беспилотники с камерами и устройства для связи с использованием азбуки Морзе.

    Ведомство сообщает, что группа "преследовала цель дестабилизировать безопасность страны и вербовала людей для вступления в террористическую организацию".

    Эскалация на Ближнем Востоке Радикальная группировка Хезболлах
    Küveytdə "Hizbullah" qruplaşması ilə əlaqəli 16 nəfər saxlanılıb
    Последние новости

    Энергетика
    Лента новостей