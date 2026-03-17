В Кувейте задержано 16 человек, связанных с группировкой "Хезболлах"
Другие страны
- 17 марта, 2026
- 13:05
В Кувейте задержали 16 человек, связанных с радикальной группировкой "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
Сообщается, что среди задержанных 14 человек являются гражданами Кувейта, еще двое - граждане Ливана.
У задержанных изъято оружие, беспилотники с камерами и устройства для связи с использованием азбуки Морзе.
Ведомство сообщает, что группа "преследовала цель дестабилизировать безопасность страны и вербовала людей для вступления в террористическую организацию".
