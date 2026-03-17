Küveytdə "Hizbullah" qruplaşması ilə əlaqəli 16 nəfər saxlanılıb
Digər ölkələr
- 17 mart, 2026
- 13:21
Küveytdə radikal "Hizbullah" qruplaşması ilə əlaqəli 16 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Ərəbiyyə" telekanalı ölkənin daxili işlər nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, saxlanılanlardan 14 nəfər Küveyt vətəndaşı, daha 2 nəfər isə Livan vətəndaşıdır.
Saxlanılanlardan silah, kameralı pilotsuz uçuş aparatları və Morze əlifbası ilə rabitə üçün qurğular müsadirə edilib.
Qurumdan bildirilib ki, qrup ölkədə sabitliyi pozmaq məqsədi güdüb və insanları terror təşkilatına qoşulmağa cəlb edib.
Son xəbərlər
14:01
"Yuventus" Luçano Spalletti ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırlaşırFutbol
13:59
Şoyqu: Rusiyaya qarşı 56 ölkənin kəşfiyyat strukturları fəaliyyət göstərirRegion
13:55
Horovlu kəndinə yeni köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:55
Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıbMaliyyə
13:52
"Oleq Bakinski" ilə birgə təqsirləndirilən Ukraynanın sabiq nazir müavini ilə bağlı qərar verilibHadisə
13:48
Zelenski ABŞ-yə İran PUA-larına qarşı mübarizədə Ukraynanın köməyini təklif edibDigər ölkələr
13:47
Maksat Mamıtkanov Bişkek və Bakı arasında tərəfdaşlığın prioritetləri: energetika, logistika və hava əlaqəsi – MÜSAHİBƏXarici siyasət
13:46
Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansında ötən il 2 milyard dollara yaxın profisit yaranıbMaliyyə
13:35