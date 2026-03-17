    Küveytdə "Hizbullah" qruplaşması ilə əlaqəli 16 nəfər saxlanılıb

    17 mart, 2026
    • 13:21
    Küveytdə Hizbullah qruplaşması ilə əlaqəli 16 nəfər saxlanılıb

    Küveytdə radikal "Hizbullah" qruplaşması ilə əlaqəli 16 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Ərəbiyyə" telekanalı ölkənin daxili işlər nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, saxlanılanlardan 14 nəfər Küveyt vətəndaşı, daha 2 nəfər isə Livan vətəndaşıdır.

    Saxlanılanlardan silah, kameralı pilotsuz uçuş aparatları və Morze əlifbası ilə rabitə üçün qurğular müsadirə edilib.

    Qurumdan bildirilib ki, qrup ölkədə sabitliyi pozmaq məqsədi güdüb və insanları terror təşkilatına qoşulmağa cəlb edib.

    Hizbullah qruplaşması Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    В Кувейте задержано 16 человек, связанных с группировкой "Хезболлах"

