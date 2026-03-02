В Кувейте число пострадавших из-за ударов Ирана возросло до 19
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 19:15
Министерство здравоохранения Кувейта сообщило, что 19 человек получили ранения в результате атак Ирана.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель ведомства Абдалла аль-Санд в соцсети Х.
По его словам, все медицинские учреждения эмирата продолжают работать в режиме полной готовности.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника на международный аэропорт Кувейта пострадали 12 человек.
