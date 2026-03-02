В Кувейте число пострадавших из-за ударов Ирана возросло до 19

Министерство здравоохранения Кувейта сообщило, что 19 человек получили ранения в результате атак Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель ведомства Абдалла аль-Санд в соцсети Х.

По его словам, все медицинские учреждения эмирата продолжают работать в режиме полной готовности.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника на международный аэропорт Кувейта пострадали 12 человек.