    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 19:48
    Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта, есть пострадавшие

    В результате атаки дрона на международный аэропорт Кувейта несколько сотрудников получили легкие травмы, в терминале №1 зафиксированы ограниченные повреждения.

    Как передает Report, об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Кувейта.

    "БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили незначительные травмы, терминалу 1 нанесен ограниченный материальный ущерб", – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети.

