Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта, есть пострадавшие
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 19:48
В результате атаки дрона на международный аэропорт Кувейта несколько сотрудников получили легкие травмы, в терминале №1 зафиксированы ограниченные повреждения.
Как передает Report, об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Кувейта.
"БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили незначительные травмы, терминалу 1 нанесен ограниченный материальный ущерб", – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети.
