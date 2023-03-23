В Крыму подняли флаг Украины

На башне мобильной связи в селе Грушевка, которое находится в подконтрольном России Крыму, вывесили украинский флаг.

На башне мобильной связи в селе Грушевка, которое находится в подконтрольном России Крыму, вывесили украинский флаг.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова.

"В селе Грушевка, Судацкого района оккупированного Крыма, вчера на башне мобильной связи появился государственный флаг Украины. Совсем скоро такие события больше не будут удивлять украинцев, ведь сине-желтый будет спокойно реять над каждым зданием мирного и свободного украинского полуострова", - написал он.

Назаров отметил, что сейчас украинский флаг - это еще один из символов сопротивления нашего народа, который, несмотря на притеснения, уголовные преследования и незаконные приговоры, не только крепнет, но и масштабируется.

"Крым нас ждет, наши граждане нас ждут, и мы активно готовимся к возвращению домой!" - добавил он.