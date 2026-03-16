В Кремле не стали комментировать сообщения о лечении Хаменеи в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать на брифинге сообщения о том, что новый лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл на лечение в Москву.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Мы никак подобные сообщения не комментируем", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Отметим, ранее сообщалось что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в связи с состоянием здоровья и из соображений безопасности был тайно доставлен в Москву российским военным самолетом.