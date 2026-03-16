İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Kreml Xameneinin Moskvada müalicə olunması barədə xəbərlərə münasibət bildirməyib

    • 16 mart, 2026
    • 14:37
    Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinqdə İranın yeni lideri ayətullah Müctəba Xameneinin müalicə üçün Moskvaya gəlməsi barədə xəbərlərə münasibət bildirmək istəməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

    "Biz bu cür xəbərləri heç bir şəkildə şərh etmirik", - Peskov cavabında bildirib.

    Qeyd edək ki, İranın yeni ali rəhbəri Müctəba Xamenei səhhəti və təhlükəsizliyi ilə əlaqədar gizli şəkildə Rusiya hərbi təyyarəsi ilə Moskvaya aparılıb.

    Müctəba Xamenei ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    В Кремле не стали комментировать сообщения о лечении Хаменеи в Москве

