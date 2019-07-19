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В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России

В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников службы безопасности России из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в совместном заявлении конгрессменов, санкции должны быть введены в отношении 24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников, пока Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля этой страны, незаконно захваченных в районе Керченского пролива в Азовском море.

В связи с этим они требуют немедленного освобождения как моряков, так и кораблей.

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