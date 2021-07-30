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В Колумбии во время протестов пострадали шесть полицейских

В Колумбии во время протестов пострадали шесть полицейских По меньшей мере шесть полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими в столице Колумбии.
Другие страны
30 июля 2021 г. 05:46
В Колумбии во время протестов пострадали шесть полицейских

По меньшей мере шесть полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими в столице Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Tiempo со ссылкой на правоохранительные органы.

"Шесть сотрудников получили ранения, их пришлось госпитализировать", - приводит издание слова командующего полицией Боготы Элиесера Камачо.

Беспорядки произошли в среду. За вандализм были задержаны 13 человек.

28 апреля в Колумбии начались демонстрации против налоговой реформы. Протесты, сопровождавшиеся беспорядками, прошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако манифестации продолжились. Пострадали более 2,3 тыс. человек, погибли не менее 50.

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