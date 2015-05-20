​В Колумбии министр поменялся постами с послом

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Колумбии Хуан Карлос Пинсон во вторник был отправлен в отставку. Прямо из кресла главы оборонного ведомства он перешел на службу послом в США, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Такое решение было озвучено президентом Хуаном Мануэлем Сантосом в ходе заседания совета министров. "Говорю спасибо Хуану Карлосу Пинсону за его усердие и усилия на посту министра обороны, теперь он будет послом в Соединенных Штатах", - написал затем глава государства в своем микроблоге в Twitter.

В той же записи Сантос сообщил, что на пост главы оборонного ведомства он назначил Луиса Карлоса Вильегаса, который до этого момента возглавлял посольство Колумбии в Вашингтоне.

Пинсон считается одним из последовательных сторонников курса президента Колумбии, который наряду с переговорами использовал против повстанцев из Революционных вооруженных сил (РВСК) и Армии национального освобождения (АНО) политику "твердой руки". На посту министра обороны Пинсон провел более трех с половиной лет.