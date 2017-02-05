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    В китайском спа-салоне заживо сгорели не менее 18 человек

    Инцидент произошел в воскресенье в уезде Тяньтай

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в спа-салоне в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

    Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

    По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье в уезде Тяньтай. К настоящему моменту минимум 18 человек числятся погибшими, еще двое пострадали.

    На фотографиях, распространившихся в интернете, видны клубы густого белого дыма и сильное пламя. По словам очевидцев, некоторые люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон.

    На месте происшествия работают спасатели.

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