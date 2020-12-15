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В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19

В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19 Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса
Другие страны
15 декабря 2020 г. 10:29
В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что китайская вакцина эффективная и безопасная, Турция будет ее закупать. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

"Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Указывается, что турецкий министр также поздравил Китай с успешным сдерживанием эпидемии, высоко оценив успехи Пекина в разработке вакцины.

Глава МИД КНР в свою очередь отметил, что Китай и Турция "рука об руку" борются с эпидемией, поставляют друг другу медицинские товары, делятся опытом в борьбе с эпидемией, а также развернули крайне эффективное сотрудничество в проведении третьей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19.

"В настоящее время вторая волна эпидемии распространяется по всему миру, китайская сторона готова твердо стоять рядом с турецким народом до победного конца в войне с эпидемией", - заявил Ван И. Он подчеркнул, что решение Турции закупать китайскую вакцину стало проявление доверия к китайской стороне.

Как ранее сообщал глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа, Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины китайской компании SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце месяца планируется начать вакцинацию после лабораторных испытаний качества вакцины. Кроме того, Турция заявляла о планах закупить как минимум 25 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.

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Версия на английском языке Beijing: Turkish Foreign Minister confirms Ankara will purchase Chinese COVID-19 Vaccine

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