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В Китае зафиксировали вспышку гриппа H5N8 среди диких птиц

В Китае зафиксировали вспышку гриппа H5N8 среди диких птиц Китайские специалисты зафиксировали вспышку высокопатогенного гриппа H5N8 среди диких птиц на юго-западе КНР.
Другие страны
19 мая 2021 г. 20:15
В Китае зафиксировали вспышку гриппа H5N8 среди диких птиц

Китайские специалисты зафиксировали вспышку высокопатогенного гриппа H5N8 среди диких птиц на юго-западе КНР.

Как передает Report, об этом в среду сообщило Министерство сельского хозяйства и деревни Китая.

Очаги заболевания выявили в двух областях городского уезда Нагчу в северной части Тибетского автономного района КНР. По данным ведомства, местные власти уничтожили 268 инфицированных птиц и приняли необходимые профилактические меры в местах их обнаружения.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно.

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