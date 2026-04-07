    В Китае в результате пожара на химзаводе погибли три человека

    Другие страны
    • 07 апреля, 2026
    • 10:19
    В Китае в результате пожара на химзаводе погибли три человека

    В результате пожара, вспыхнувшего на химическом заводе в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, погибли три человека, еще двое получили легкие ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

    Пожар случился в понедельник в трехэтажном здании компании Jinte, расположенном в химическом промышленном парке города Юмэнь.

    Причина пожара расследуется.

    Çində kimya zavodunda baş verən yanğın nəticəsində üç nəfər ölüb
    Three dead and two injured in China's Gansu chemical plant fire

