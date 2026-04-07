В Китае в результате пожара на химзаводе погибли три человека

В результате пожара, вспыхнувшего на химическом заводе в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, погибли три человека, еще двое получили легкие ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Пожар случился в понедельник в трехэтажном здании компании Jinte, расположенном в химическом промышленном парке города Юмэнь.

Причина пожара расследуется.