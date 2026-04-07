İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Çində kimya zavodunda baş verən yanğın nəticəsində üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 07 aprel, 2026
    • 10:38
    Çində kimya zavodunda baş verən yanğın nəticəsində üç nəfər ölüb

    Çinin şimal-qərbində yerləşən Qansu əyalətindəki kimya zavodunda baş verən yanğın nəticəsində üç nəfər həlak olub, daha iki nəfər yüngül xəsarət alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən xəbər verib.

    Yanğın bazar ertəsi "Jinte" şirkətinin Yümen şəhərinin kimya sənaye parkında yerləşən üçmərtəbəli binasında baş verib.

    Yanğının səbəbi araşdırılır.

    Çin Yanğın hadisəsi
    В Китае в результате пожара на химзаводе погибли три человека
    Three dead and two injured in China's Gansu chemical plant fire

