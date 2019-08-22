 Наверх

В Китае смартфон вызвал косоглазие у мальчика

В Китае смартфон вызвал косоглазие у мальчика
​Девятилетний житель китайского города Хэфэй в провинции Аньхой заработал косоглазие из-за зависимости от смартфона

Девятилетний житель китайского города Хэфэй в провинции Аньхой заработал косоглазие из-за зависимости от смартфона, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно информации местных СМИ, во время летних каникул мальчик не выпускал телефон из рук, проводя за играми по десять часов в сутки. По словам родителей, сын хватал гаджет и убегал с ним, как только они отворачивались. В результате за короткое время у него развилось сильное косоглазие.

Окулист подтвердил, что проблемы со зрением, вероятно, вызваны чрезмерным увлечением телефоном, и посоветовал ограничить время, проводимое перед экраном гаджета, на несколько месяцев. По его словам, если ситуация не станет лучше, придется делать операцию.

Тем не менее, сам ребенок не намерен отказываться от смартфона. "Я не могу", - заявил он врачу.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!