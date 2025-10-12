Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    В Китае при взрыве в магазине погиб человек

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 09:58
    В Китае при взрыве в магазине погиб человек

    Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва в одном из магазинов города Ланьчжоу китайской северо-западной провинции Ганьсу.

    Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

    Взрыв произошел в субботу около 9:25 по местному времени в районе Аньнин, причина взрыва пока не установлена.

    "В результате происшествия один человек погиб, еще один получил лёгкие травмы", - говорится в сообщении телеканала.

    Отмечается, что расследование инцидента продолжается.

    Китай взрыв магазин

    Последние новости

    10:11

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Катару

    Внешняя политика
    09:58

    В Китае при взрыве в магазине погиб человек

    Другие страны
    09:42

    Четыре азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на Гран-при в Перу

    Индивидуальные
    09:24

    В Южно-Китайском море корабль береговой охраны КНР протаранил филиппинское судно

    Другие страны
    08:59

    Голы "барселонского трио" помогли "Интер Майами" разгромить "Атланту"

    Другие страны
    08:47

    Власти США не могут депортировать гражданина Сальвадора

    Другие страны
    08:22
    Фото

    Ученикам школы азербайджанского языка в США вручены сертификаты

    Внешняя политика
    08:06

    Трамп выступит в парламенте Израиля 13 октября

    Другие страны
    07:45

    Минкоммерции: КНР примет контрмеры в случае повышения Трампом пошлин на 100%

    Другие страны
    Лента новостей