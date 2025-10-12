В Китае при взрыве в магазине погиб человек

Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва в одном из магазинов города Ланьчжоу китайской северо-западной провинции Ганьсу.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел в субботу около 9:25 по местному времени в районе Аньнин, причина взрыва пока не установлена.

"В результате происшествия один человек погиб, еще один получил лёгкие травмы", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что расследование инцидента продолжается.