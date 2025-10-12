Çində mağazada partlayış baş verib, ölən və xəsarət alan var
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2025
- 10:43
Çinin şimal-qərbindəki Qansu əyalətinin Lançjou şəhərində mağazada baş verən partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası (CCTV) məlumat yayıb.
Partlayış yerli vaxtla səhər saat 9:25 radələrində Anninq rayonunda baş verib. Partlayışın səbəbi hələ müəyyən edilməyib.
Araşdırmalar davam edir.
