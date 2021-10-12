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В Китае при наводнении погибли 15 человек

В Китае при наводнении погибли 15 человек По меньшей мере 15 человек погибли, еще трое пропали без вести в результате наводнений в китайской провинции Шаньси, вызванных проливными дождями.
Другие страны
12 октября 2021 г. 07:12
В Китае при наводнении погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, еще трое пропали без вести в результате наводнений в китайской провинции Шаньси, вызванных проливными дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили местные власти.

Согласно информации властей, в зоне бедствия из-за наводнений находятся 1,757 млн жителей 11 городов и 76 уездов провинции, население которой составляет около 34,9 млн человек. Ранее также сообщалось о том, что свыше 120 тыс. человек были в срочном порядке эвакуированы.

На прошлой неделе отмечалось о гибели пяти человек в результате наводнений.

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Версия на азербайджанском языке Çində daşqınlar nəticəsində azı 15 nəfər ölüb, itkin düşənlər var

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