В Китае при наводнении погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, еще трое пропали без вести в результате наводнений в китайской провинции Шаньси, вызванных проливными дождями.

По меньшей мере 15 человек погибли, еще трое пропали без вести в результате наводнений в китайской провинции Шаньси, вызванных проливными дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили местные власти.

Согласно информации властей, в зоне бедствия из-за наводнений находятся 1,757 млн жителей 11 городов и 76 уездов провинции, население которой составляет около 34,9 млн человек. Ранее также сообщалось о том, что свыше 120 тыс. человек были в срочном порядке эвакуированы.

На прошлой неделе отмечалось о гибели пяти человек в результате наводнений.