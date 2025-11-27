В Китае при наезде поезда погибли 11 человек
Другие страны
- 27 ноября, 2025
- 08:57
Одиннадцать человек погибли из-за наезда поезда, проводившего испытания сейсмического оборудования, в южной китайской провинции Куньмин, еще двое получили травмы.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении куньминского железнодорожного управления.
Инцидент произошел утром на железнодорожных путях на станции Лоянчжэнь, во время прохождения изгиба путей состав наехал на группу строителей.
Следователи уточнят детали происшествия. Пострадавшие доставлены в больницу. Транспортное сообщение на станции восстановлено. Железнодорожное ведомство заявило, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Последние новости
09:51
Цена на азербайджанскую нефть превысила $65Энергетика
09:44
Страны ОДКБ в Бишкеке обсудили противодействия транснациональным угрозамВ регионе
09:35
"Карабах" вошел в тройку лидеров по отборам мяча в Лиге чемпионов УЕФАФутбол
09:32
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5Другие страны
09:26
В Сумгайыте обнаружены охотничьи ружьяПроисшествия
09:18
Южная Корея успешно запустила на орбиту большой исследовательский спутникДругие страны
09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2025)Финансы
09:05
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.11.2025)Финансы
08:57