В Китае при наезде поезда погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли из-за наезда поезда, проводившего испытания сейсмического оборудования, в южной китайской провинции Куньмин, еще двое получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении куньминского железнодорожного управления.

Инцидент произошел утром на железнодорожных путях на станции Лоянчжэнь, во время прохождения изгиба путей состав наехал на группу строителей.

Следователи уточнят детали происшествия. Пострадавшие доставлены в больницу. Транспортное сообщение на станции восстановлено. Железнодорожное ведомство заявило, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.