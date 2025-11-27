В Китае при наезде поезда погибли 11 человек

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 08:57
    Одиннадцать человек погибли из-за наезда поезда, проводившего испытания сейсмического оборудования, в южной китайской провинции Куньмин, еще двое получили травмы.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении куньминского железнодорожного управления.

    Инцидент произошел утром на железнодорожных путях на станции Лоянчжэнь, во время прохождения изгиба путей состав наехал на группу строителей.

    Следователи уточнят детали происшествия. Пострадавшие доставлены в больницу. Транспортное сообщение на станции восстановлено. Железнодорожное ведомство заявило, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

    Çində qatar insanlara çırpılıb, ən azı 11 nəfər ölüb
    China train collision kills 11, leaves 2 wounded

    Лента новостей