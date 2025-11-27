İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Çində qatar insanlara çırpılıb, ən azı 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 27 noyabr, 2025
    • 09:20
    Çinin cənubundakı Kunmin əyalətində seysmik avadanlığın sınaqlarını aparan qatarın insanlara çırpılması nəticəsində 11 nəfər həlak olub, daha iki nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un yerli mediaya istinadən məlumatına görə, bu barədə Kunmin dəmiryol idarəsinin bəyanatında deyilir.

    Hadisə səhər saatlarında Loyancjen stansiyasında dəmiryol xətlərində baş verib, qatar əyrilikdən keçərkən tikinti işçiləri qrupuna çırpılıb.

    Müstəntiqlər hadisənin təfərrüatlarını dəqiqləşdirir. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Stansiyadakı nəqliyyat əlaqəsi bərpa edilib. Dəmiryol idarəsi bildirib ki, təqsirkarlar qanuna uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacaqlar.

