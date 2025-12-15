Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun açılış matçında "Azərreyl" qələbə qazanıb
- 15 dekabr, 2025
- 18:30
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə "Azərreyl" "Gənclər" kollektivinə 3:0 (25:16, 25:15, 25:12) hesabı ilə qalib gəlib.
Görüş Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.
Qeyd edək ki, tura dekabrın 17-də yekun vurulacaq.
