    Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun açılış matçında Azərreyl qələbə qazanıb

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə "Azərreyl" "Gənclər" kollektivinə 3:0 (25:16, 25:15, 25:12) hesabı ilə qalib gəlib.

    Görüş Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.

    Qeyd edək ki, tura dekabrın 17-də yekun vurulacaq.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Azərreyl" klubu

