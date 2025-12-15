Azərbaycan atleti Mersin Marafonunda ikinci olub
Fərdi
- 15 dekabr, 2025
- 18:14
Naxçıvanlı atlet Əmrah Nağıyev Türkiyənin Mersin şəhərində "Tarixə, təbiətə, idmana və dostluğa – atdığın hər addımda Mersin səninlədir" şüarı ilə keçirilən VII Beynəlxalq Mersin Marafonunda ikinci yeri tutub.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə idmançı 10 km məsafəni 33 dəqiqə 27 saniyəyə qət edib.
O, ümumi sıralamada 15-ci, öz yaş qrupunda isə 2-ci pillədə qərarlaşıb.
Əmrah Nağıyev medal və kubokla mükafatlandırılıb.
Son xəbərlər
19:15
Foto
Zelenski və Ştaynmayer sülhün əldə olunması istiqamətində səyləri müzakirə ediblərDigər ölkələr
19:11
Foto
UNESCO-nun mənzil-qərargahında memar Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinə həsr edilmiş sərgi açılıbMədəniyyət siyasəti
19:10
Balakəndə yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
19:06
Foto
Azərbaycanın cüdo millilərinin və aparıcı klubların nümayəndələri üçün seminar təşkil olunubFərdi
19:01
Ağ Ev Berlində Zelenski ilə danışıqları məhsuldar adlandırıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:57
İlham Əliyevin amnistiya elan edilməsi təşəbbüsünü irəli sürməsi olduqca humanist addımdır - RƏYDaxili siyasət
18:47
ABŞ səfiri: Türkiyə TRIPP marşrutu layihəsində mühüm rol oynayırRegion
18:39
Ombudsmanın nümayəndələri Suriyadan repatriasiya edilmiş qadın və uşaqlarla görüşübSosial müdafiə
18:38