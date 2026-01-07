Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Казахстана

    Армия
    • 07 января, 2026
    • 12:25
    Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Казахстана

    Новоназначенный военный атташе Казахстана в Баку полковник Салауат Хайрушев 7 января был представлен министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Министр обороны поздравил полковника с началом деятельности в нашей стране.

    Отметив, что азербайджано-казахстанские отношения опираются на дружбу, братство и богатые исторические традиции, министр пожелал военному атташе успехов в дальнейшей деятельности по расширению военного сотрудничества между нашими странами.

    Полковник Хайрушев выразил благодарность за оказанное доверие и отметил, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего укрепления военных связей.

    На встрече были обсуждены текущее состояние и новые перспективы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Лента новостей