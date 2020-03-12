​В Китае число жертв коронавируса достигло 3 169 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 793, из них 3 169 пациентов скончались, 62 793 излечились и выписаны из больниц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 793 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 14 831 человек (4 257 человек находятся в тяжелом состоянии), 62 793 человека выписаны из больниц, 3 169 скончались", - говорится в сообщении.

За последние сутки по всей стране были выявлены 15 новых случаев заражения, из больниц выписали 1 318 человек, скончались 11 пациентов (в провинции Хубэй – 10), зарегистрированы еще 33 случая с подозрением на коронавирус.