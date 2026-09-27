В Киеве во время атаки дронов погиб азербайджанец

В столице Украины Киеве во время атаки дронов погиб гражданин Украины азербайджанского происхождения.

По данным Восточноевропейского бюро Report, погибшим является 71-летний Ашур Бахлул оглы Акберов.

Ашур Акберов, родом из Ленкоранского района Азербайджана, проживал в районе Вишнёвка в Киеве. Утром 27 сентября, направляясь на работу на личном автомобиле, он попал под атаку дронов российской армии и погиб на месте.