В Киеве во время атаки дронов погиб азербайджанец
Другие страны
- 27 сентября, 2026
- 16:04
В столице Украины Киеве во время атаки дронов погиб гражданин Украины азербайджанского происхождения.
По данным Восточноевропейского бюро Report, погибшим является 71-летний Ашур Бахлул оглы Акберов.
Ашур Акберов, родом из Ленкоранского района Азербайджана, проживал в районе Вишнёвка в Киеве. Утром 27 сентября, направляясь на работу на личном автомобиле, он попал под атаку дронов российской армии и погиб на месте.
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