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    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Киеве во время атаки дронов погиб азербайджанец

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 16:04
    В Киеве во время атаки дронов погиб азербайджанец

    В столице Украины Киеве во время атаки дронов погиб гражданин Украины азербайджанского происхождения.

    По данным Восточноевропейского бюро Report, погибшим является 71-летний Ашур Бахлул оглы Акберов.

    Ашур Акберов, родом из Ленкоранского района Азербайджана, проживал в районе Вишнёвка в Киеве. Утром 27 сентября, направляясь на работу на личном автомобиле, он попал под атаку дронов российской армии и погиб на месте.

    Российско-украинский конфликт Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Kiyevə dron hücumu zamanı azərbaycanlı həlak olub
    Azerbaijani killed in drone attack in Kyiv
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